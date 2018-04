بريطانيا تحقق فى علاقة حادث سيارة أمام مسجد بالإرهاب

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بالإرهاب لحادث وقع خارج مسجد فى مدينة برمنجهام اليوم الجمعة صدمت فيه سيارة شابين فى العشرينات من العمر.

وقالت شرطة وست ميدلاندس فى بيان إن تقارير ذكرت أن أحد الرجلين أصيب فى الرأس وأن الآخر كان يمشى مصابا، ولم تتوقف السيارة بعد الحادث.

وقال مفتش الشرطة جريج إيفانز “فى الوقت الحالى لم نستبعد احتمال أن يكون لهذا علاقة بالإرهاب، لكننا منفتحون على جميع الاحتمالات إلى أن نجرى مزيدا من التحقيقات“.

وأضاف “التحقيق فى مرحلة أولية، وما زلنا نسعى للتحقق مما حدث بالضبط“، ووقع الحادث فى منطقة أستون فى برمنجهام بعد ظهر اليوم.

