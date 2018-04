استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، في 27 أبريل/ نيسان، زورقين في ميناء غزة، قرب المنطقة الأمنية المخصصة للبحرية الفلسطينية.

كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سماع دوي انفجارت في منطقة ميناء غزة.

وأسفر استهداف الطيران الإسرائيلي للزورقين عن إصابة 4 أشخاص، حسبما قال شهود عيان لـ”سبوتنيك”، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفيات.

