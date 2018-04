أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية” فى خبر عاجل لها، أن غارات التحالف العربى استهدفت القصر الرئاسى فى حى السبعين ومواقع أخرى للحوثيين جنوب العاصمة صنعاء.

وقصفت مقاتلات التحالف العربى مبنى وزارة الداخلية الذى تتمركز فيه ميليشيات الحوثى بصنعاء.

