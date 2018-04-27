ميركل لا تستبعد اتفاقا ثنائيا للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها لا تستبعد اتفاقًا ثنائيًا للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفة أن منظمة التجارة العالمية "غير قادرة على إنتاج اتفاقيات متعددة الأطراف".

ومتحدثة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت ميركل: "نريد تجارة تتماشى مع النظام التجاري متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، لكننا نعترف أيضًا بأنه، لسنوات كثيرة جدًا، فإن منظمة التجارة العالمية كانت غير قادرة على إنجاز اتفاقية دولية".

وأضافت قائلة إنها، لهذا، لا تستبعد مفاوضات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال ترامب إنه ملتزم بمعالجة الاختلالات في التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

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