باكستان تنقل الطبيب الذى كشف مخبأ بن لادن إلى مكان أكثر أمانا

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غرب البلاد إلى مكان أكثر أمانا، كما أعلن الجمعة أحد أفراد أسرته.

ويقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعد ما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح سي آي إيه في تعقب بن لادن والقضاء عليه.

وقال مسئول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب باكستان وعاصمته بيشاور، إن مسئولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي أفريدي إلى مكان أكثر أمانا.

ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسئول "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أمانا".

وأكد جميل، شقيق الطبيب، أن مسئولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نقل إلى مكان أكثر أمانا".

وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاما في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي.

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة.

وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينيات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لفرانس برس.

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي.

وقال ترامب لمحطة في حينه " أنا متأكد بأنهم سيخرجونه من السجن لأننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان"، مضيفا أن باكستان "تستغلنا كما يفعل الآخرون".

واستدعت تصريحات ترامب ردا لاذعا من باكستان، حيث وصف وزير الداخلية يومها ترامب "بالجاهل"، وأعلن أن "حكومة باكستان وليس دونالد ترامب" من يقرر مصير أفريدي.

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