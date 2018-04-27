غرق 47 على الأقل لدى فرارهم من اشتباكات شمال غرب الكونغو

قال حاكم إقليمي في الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن 47 شخصًا على الأقل، غرقوا عندما انقلب القارب الذي كان يقلهم، وهم يفرون من اشتباكات بين جنود ومسلحين، في شمال غرب البلاد.

وأضاف أن المسلحين عبروا الحدود من جمهورية الكونغو المجاورة.

وقال يواخيم تايلا ناجي، حاكم إقليم أوبانجي الجنوبي، إن القارب المكتظ انقلب في نهر أوبانجي، الذي يفصل بين البلدين، يوم الثلاثاء، فيما فر سكان من مدينة دونجو بعد اندلاع القتال بين الجنود "وعصابات" من ميليشيات قبلية.

وفر عشرات الآلاف من الكونغوليين من أعمال العنف التي اندلعت في 2009 بين قبيلتين محليتين، بسبب نزاع على حقوق الزراعة والصيد في أنحاء دونجو.

لكن المنطقة لم تشهد أحداثًا جسامًا في السنوات الماضية، وظل غرب الكونغو هادئًا في أغلب الأحيان، فيما تصاعد العنف في شرق ووسط البلاد.

وقال تايلا "إن السكان الذين يتذكرون جيدًا ما حدث من قبل، فزعوا وفر ثلاثة أرباع سكان دونجو وعبروا النهر"، مضيفًا أنه يتوقع زيادة عدد القتلى مع انتشال المزيد من الجثث.

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