البنتاجون: الخارجية الأمريكية توافق علي بيع طائرات هليكوبتر للبحرين

صرح البنتاجون، بأن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار.
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ايوان ليبيا
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