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البنتاجون: الخارجية الأمريكية توافق علي بيع طائرات هليكوبتر للبحرين

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

صرح البنتاجون، بأن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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