لماذا رحل إنييستا عن برشلونة؟

كتب- محمود السيد

اليوم، الجمعة، أصبح تاريخًا عريقًا في سجل نادي برشلونة الإسباني، عندما خرج أندريس إنييستا في مؤتمر صحفي يعلن نهاية حكايته الخيالية في النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، بعد قرابة 22 عامًا بملعب "كامب نو".

الدموع الغفيرة التي انسالت من عيون إنييستا في المؤتمر الصحفي تعكس كمية الحب والعشق الذي يحمله قلبه للنادي، الذي أفنى فيه شبابه وعمره متوجًا بألقاب تحتاج لمجلدات من أجل الحكاية عن قصة كل لقب، قدم خلاله إنييستا مستوى خياليًا.

والقيمة الكبيرة لإنييستا في برشلونة، التي تتضح في معاناة الفريق الكتالوني في بعض المباريات، التي لا يكون أندريس في مستواه.

منبع الكرة الجميلة في برشلونة بجانب ليونيل ميسي وصاحب الرؤية الخيالية والتمريرات الرائعة، لن يتواجد في ملعب "كامب نو" في الموسم المقبل. ويستعرض "التحرير" في التقرير التالي أسباب رحيل إنييستا وبدلائه.

3 أسباب للرحيل

ترجع أسباب رحيل إنييستا عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري لعدة أسباب بالرغم من تمسك النادي الكتالوني باستمراره في الفترة المقبلة.

السبب الأول، وهو رؤية إنييستا بأن مستواه لم يعد يناسب طلبات وقدرات فريق بحجم برشلونة، يريد لاعبا ذو مستوى عال طيلة الموسم، الذي لن يستطيع تقديمه في الفترة المقبلة مع دخوله منحدر الـ33 عاما من عمره.

أما السبب الثاني فهو الإغراءات المالية، التي تلقها من الفرق الصين، التي ترغب في الحصول عليه براتب سنوي يقدر بـ20 مليون يورو.

السبب الثالث هو مصنع الخمور، الذي يملكه إنييستا، الذي أسسه في 2010، ويريد قائد برشلونة الترويج له بصورة أكبر ووجهة الصين هى الأفضل لذلك الغرض.

بدلاء إنييستا

بالرغم من عدم رغبة برشلونة في رحيل إنييستا عن الفريق الكتالوني إلا أن النادي الكتالوني كان يضع تلك الخطوة في اعتباره عندما ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول في يناير الماضي مقابل 160 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وتعول إدارة برشلونة كثيرًا على فيليب كوتينيو من أجل تعويض إنييستا في الفترة المقبلة، بعدما ظهر البرازيلي بمستوى جيد، لكنه يملك أفضل من ذلك، وقدم مستويات خيالية مع ليفربول خلال السنوات الماضية.

بخلاف كوتينيو، إدارة برشلونة ضمت البرازيلي آرثر ميلو من جريميو في يناير الماضي مقابل 25 مليون يورو بالحوافز الذي كان يتوقع وصوله في يناير 2019 لكن النادي سوف يعجل من قدومه في الصيف بعد رحيل إنييستا.

صاحب الـ21 عاما من أفضل المواهب البرازيلية ذي مستوى رائع وقادر على التحكم في الإيقاع والصحافة البرازيلية تقول عنه إنه "خليفة تشافي" وتضعه إدارة البارسا ضمن بدلاء إنييستا في الوسط.

أما الخيار الثالث لبرشلونة في الفترة المقبلة فهو حصول دينيس سواريز على فرصة المشاركة بصورة أكبر، الذي يعاني من قلة اللعب هذا الموسم بناءً على قرار من إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا لكنه أعلن رغبته في البقاء في الموسم المقبل.

بالنسبة للخيار الرابع لإدارة برشلونة في الوسط، وهو التعاقد مع واحد من ثلاثة لاعبين ذوي إمكانيات عالية وهم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام وساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد وكارلوس سولير من فالنسيا الذين لن يقل سعرهم عن 100 مليون يورو.

وختاما لن يجد برشلونة لاعبا مثل الرسام إنييستا في موهبته الفطرية ورؤيته الخيالية وتمريراته الرائعة حتى البرازيلي فيليب كوتينيو صاحب المستوى الجيد مع البارسا منذ يناير لكنه لم يصل لمستوى المنتظر الذي قدمه مع ليفربول وقد يوحي بأنه اقترب لو قليلا بمستوى قائد البارسا.



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