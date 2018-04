أعلنت السلطات الصينية، مقتل سبعة طلاب وإصابة 12 آخرين، إثر قيام شخص بطعنهم بسكين فى مدرسة بشمال غربى الصين.

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، عن وسائل إعلام صينية أن الهجوم وقع بمدرسة فى مقاطعة “شنشي”، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به.

يشار إلى أن الصين تضع قيودًا شديدة على امتلاك الأسلحة النارية مما يجعل السكاكين والقنابل اليدوية هى الأسلحة الأكثر استخدامًا فى جرائم العنف.

