قالت محامية حقوق الإنسان والبروفيسورة في القانون الدولي بجامعة أمستردام، ليزبيث زخفيلد، التي رفعت الدعوى القضائية على قطر إنها تمتلك “أدلة قوية” على تورط الدوحة بدعم الإرهاب.

وظهرت المحامية زخفيلد مع أحد ضحايا جبهة_النصرة وهو سوري يدعى أبو رامي، خلال برنامج “الشارع الدبلوماسي” مع الزميل طلال الحاج، وقالت المحامية الهولندية زخفيلد: “سنقاضي حكومة #قطر ومؤسسات قطرية لدعمها النصرة”.

وأكدت المحامية خلال المقابلة أنها وجهت رسالة إلى أمير قطر عبر سفارة الدوحة في هولندا، تطالب فيها قطر بتقديم تعويضات إلى ضحايا النصرة في سوريا.

وقالت زخفيلد إنها تتواصل مع العديد من ضحايا النصرة الموجودين خارج سوريا، خصوصاً في هولندا وألمانيا وفرنسا قد يصل عددهم إلى المئة، وأعلنت المحامية البارزة امتلاك أدلة هامة على تمويل قطر للإرهاب، وأنه لولا الدعم القطري لما كان هناك ما يسمى جبهة النصرة.

ومن بين المواضيع التي تحدثت عنها المحامية الهولندية، خلال المقابلة التي تبثها “العربية.نت” كاملة، أيضاً الوسائل التي اعتمدتها قطر في تقديم الدعم للنصرة.

وبخصوص المواطن السوري أبو رامي، الذي أعلن أنه أحد ضحايا النصرة في سوريا، فقد كشف عبر شاشة “العربية” عن الوسيلة التي تم اختطافه بها من شركته في ريف دمشق، وحبسه لدى جماعة النصرة وتعذيبه، قبل طلب عناصر هذه الجماعة منه تقديم فدية لإطلاق سراحه، وكيفية هربه من السجن.

The post محامية هولندية: أمتلك أدلة على دعم قطر لجبهة النصرة بسوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية