أنباء عن إقالة قاسم سليمانى بسبب خلافات مع الحرس الثورى

تتردد أنباء متضاربة حول خلافات في أعلى مستويات قيادة الحرس_الثوري_الجهاز ، العسكري الأمني الأهم للنظام الإيراني.

ومنذ فترة تشير بعض الأنباء إلى وجود خلافات عميقة بين القائد العام للحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري من جهة، والجنرال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” الذراع الخارجية لإيران.

ونشرت وكالة أنباء “آريا” مساء الخميس، نبأ يستشف منه أن المرشد الإيراني علي خامنئي ينوي إقالة قاسم سليماني من منصبه، ولكن بعد سويعات حذفت الوكالة هذا الخبر من موقعها على الإنترنت، في حين ذكرت قناة “تهران تايمز” على تلغرام أن المرشد ينوي إقالة “محمد علي جعفري” من قيادة الحرس الثوري وتعيين قاسم سليماني خليفة له.

وذكرت “تهران تايمز”: يقال أن آية الله خامنئي ينوي إقالة محمد علي جعفري بسبب اصطداماته المتكررة مع قاسم سليماني وتعيين سليماني بدلا منه كقائد للحرس”.

وخلافاً لـ”تهران تايمز” استنتجت وكالة “آريا” للأنباء في تقرير غامض وقصير لها أن المرشد الأعلى الإيراني ينوي إقالة قاسم سليماني ودمج فيلق القدس في الحرس الثوري.

