تنظيم داعش الإرهابي يبث شريطا مصورا يظهر إعدام عراقيين من مؤيدي الانتخابات

بثت وكالة أنباء أعماق الناطقة بلسان تنظيم داعش الإرهابي، شريطا مصورا مساء أمس الجمعة، ظهر فيه قيام عناصر من التنظيم بإعدام "اثنين من الداعين" للانتخابات البرلمانية التي تجري في العراق الشهر المقبل رميا بالرصاص في بلدة الطارمية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد .

وكان التنظيم قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنه سيهاجم مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية وإن أي مشارك في الانتخابات سيعتبر "كافرا".

واتهم أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم في رسالة صوتية تم بثها مساء الأحد الحكومة العراقية التي يقودها ما صنفهم بالشيعة بأنها وكيل لإيران.

وحذر من أنه سيجري استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت في الانتخابات المقررة في 12 مايو المقبل.

وقال المسؤولون العراقيون إنه ستتم إحاطة مراكز الاقتراع بحراسة مشددة. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في ديسمبر الماضي، على تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014، ولكن التنظيم لجأ إلى استخدام أساليب حرب العصابات في أعقاب انهيار دولة الخلافة التي أعلنها.

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