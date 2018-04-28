صابون الأطباق مش لتنظيفها فقط.. إليك 7 استخدامات أخرى

إذا كانت كل معلوماتكِ عن صابون الأطباق أنه لتنظيفها فقط، وليس له استخدامات أخرى فأنتِ مخطئة، وعليك التفكير خارج الصندوق، مثلما ينظف الأطباق من الأوساخ، ولديه القدرة على إعادة بريقها، يمكنكِ استخدامه في تنظيف بعض الأشياء الأخرى المهمة مثل إزالة الأتربة والبقع، كما أنه منظف جيد للسجاد والنسيج، وعلى هذا الأساس يُقدم لكِ موقع “The Kitchn” أهم الأشياء التي يمكنكِ استخدام صابون الأطباق بها لتنظيفها دون الحاجة لإنفاق المال وشراء منظفات مخصصة.

1- تنظيف خزائن المطبخ

تتسخ أبواب الخزانات الخشبية بمطبخكِ بسس القطرات والأطعمة والمشروبات التي تنسكب منك، كما أن الشحوم تتراكم بمرور الوقت نتيجة استخدام الزيوت والبخار، كل ما عليكِ فعله إحضار قطعة من القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة، وضعي عليها قطرات من صابون الأطباق، ثم أزيلي أي شوائب منها دون إفساد أي لمسات موجودة على الخزائن، اعرفي أيضًا: 10 أماكن نظفيها في مطبخك .



2- البقع على الملابس

بما أن صابون الأطباق قادر على إزالة الشحوم الموجودة على الأطباق، فإنه لديه نفس القدرة على إزالة الشحوم الموجودة بالملابس القطنية، والمصنوعة من منتجات حساسة، لذا عند إزالة البقع ضعي قطرة من الصابون بحجمها الصغير على البقعة، افركيها بأصابعك، اتركيها لفترة، ثم اغسليها كالمعتاد، وهناك أخطاء ترتكبها السيدات أثناء غسيل الملابس .

3- تنظيف المواد الغذائية في السيارة

إذا كنتِ تملكين سيارة وتجلسين أطفالك بداخلها، بالطبع يحولها أطفالك إلى "مقلب زبالة" داخلها أكياس الشيبسي وعلب العصائر، بالإضافة إلى البقع المختلفة، ومن هنا ننقل لكِ إن صابون الأطباق قادر على إزالة كل تلك الأوساخ…. كيف تنظف سيارتك بجودة أفضل من «المغسلة»؟ .

4- حل سحري للبوتاجاز

نتيجة المطبخ والمعركة القائمة على البوتاجاز لتحضير أصناف شهية مختلفة، قد تسقط بعض الأطعمة منكِ، والشائع منها صلصلة الطماطم، بعد انتهائك من كل ذلك ضعي قطرات من صابون الأطباق على الإسفنج أو قطعة قماش وابدئي في إزالة كل الشحوم والأوساخ والدهون.

5- قتل ذباب الفاكهة

في حين أن أفضل دفاع ضد ذباب الفاكهة هو إزالة مصدر الغذاء، فإن المصيدة البسيطة المصنوعة من خل وصابون الأطباق هي خدعة مفضلة للبعض لقتل ذباب الفاكهة في المطبخ.

6- تلميع الحافات الخاصة بك

يمكن أن تحمل إطارات سيارتك أو دراجتك على الأوساخ والشحوم – ولكن صابون الأطباق يمكنه إصلاحها! للقيام بذلك: اخلطي ملعقة صغيرة من صحن الأطباق المركزة في طبق من الماء الساخن ثم ضع قطعة قماش في الخليط (استخدم فرشاة أسنان للبقع ضيقة)، وأخيرًا شطفه بالماء النظيف.

7- تنظيف الأدوات اليدوية

يمكن أن تصبح المطرقة والشدات والمفكات وأدوات أخرى في صندوق الأدوات الخاص بك بشكل سيئ بعد فترة، لذا افركيهم باستخدام منظف مصنوع من ملعقة صغيرة من الصابون المركز إلى القليل من الماء، ثم اشطفيه وجفيفه جيدًا.

بعد معرفتك لاستخدامات أخرى لصابون الأطباق، أظن أنه السائل الموجود داخل منزلك وأمام عينيك باستمرار، لذا استخدميه في الأشياء السابق ذكرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا