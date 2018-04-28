ميسي ونيمار يودعان إنييستا برسائل عاطفية

كتب-محمود السيد

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة عاطفية لأندريس إنييستا، قائد برشلونة الذي أعلن اليوم رحيله عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وقال نيمار عبر حسابه الرسمي في موقع الصور "انستجرام" عن إنييستا: "أستاذ.. لقد كان من الشرف أن أكون جزءا من مسيرتك في برشلونة، وأنا كنت معجب بك قبل قدومي لبرشلونة وبعد ذلك أصبحت قريبا منك وأصبحت باعشق كرة القدم التي تقدمها وبك كشخص داخل وخارج أرضية الملعب".

وتابع لاعب برشلونة السابق لإنييستا: "أنا دائما سأكون قادرا على الشرح لأصدقائي وأطفالي وعائلتي بأنني كان من دواعي سروري الاحتفال بالألقاب والأهداف بجانبك".

وأردف جناح باريس سان جيرمان إلى إنييستا: "أنا أشكر برشلونة وعشاق كرة القدم على ما فعله لأندريس.. حظ موفق دائما في طريقك كابتن".

ولعب نيمار 4 مواسم في برشلونة بجوار إنييستا قبل أن يقرر الرحيل عن البارسا في الصيف الماضي لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، صديقه وقائد الفريق الكتالوني، أندريس إنييستا الذي أعلن اليوم رحيله عن البارسا في نهاية الموسم الجاري.

وكان ميسي غاب عن حضور المؤتمر الصحفي لإنييستا اليوم بسبب تجديد جواز السفر الخاصة به وبعائلته وصعوبة تأجيل لموعد آخر.

وقال ميسي عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام": "أندريس.. شكرا على كل سنوات كرة القدم ولقد كان من الفخر الاستمتاع بلعبك واللعب بجوارك وقضاء عدة لحظات لا تنسى معا".

وتابع القائد الثاني لبرشلونة لإنييستا: "أتمنى لك الأفضل في مسيرتك الجديدة في الرياضة والحياة وأنت كنت ظاهرة داخل وخارج الملعب.. وأنا سوف أفتقدك".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا