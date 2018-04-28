في 28 يوما.. قوات الاحتلال تقتل 41 فلسطينيا وتصيب أكثر من 5000 آخرين.. والأمم المتحدة: تستخدم القوة المفرطة

قال مسعفون في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة محتجين فلسطينيين عند الحدود مع غزة أمس الجمعة بعد ساعات من انتقاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها "القوة المفرطة".

ومنذ بدء الاحتجاجات على الحدود في 30 من مارس، للمطالبة بحق العودة اللاجئين الفلسطينيين، في غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 41 فلسطينيا وأصابت أكثر من 5000 آخرين.

وأطلق جنود الاحتلالمن وراء تحصينات على جانبهم من الحدود الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عبر السياج الحدودي البالغ طوله 40 كيلومترا على المحتجين في خمسة مواقع على جانب غزة.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن محتجين اثنين أصيبا بالرصاص في حالة حرجة بالمستشفى وأصيب 600 آخرون.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما بين 12 و14 ألفا من سكان غزة شاركوا فيما زعم بأنه "شغب" وإن بعضهم حاول اختراق الحدود إلى إسرائيل.

وأضاف أن القوات "تعاملت وفق قواعد الاشتباك" لمنع الناس من عبور الحدود.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 200 أصيبوا بنيران الأسلحة بينهم صحفي فلسطيني أصيب في قدمه.

وعولج عشرات آخرون، بينهم أربعة مسعفين، من أثر استنشاق الغاز بعدما أمطرت القوات الإسرائيلية المنطقة بالغاز المسيل للدموع.

وألقى المحتجون الحجارة ودفعوا بإطارات مشتعلة صوب السياج الحدودي وربط بعضهم عبوات بنزين مشتعلة بطائرات ورقية دفعوا بها صوب أراضي إسرائيل.

وأزال آخرون لفافات أسلاك شائكة وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي غزة الليلة الماضية في محاولة لإقامة منطقة عازلة بين المحتجين والسياج الحدودي.

وبعد حلول الظلام قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن طائراته المقاتلة قصفت ستة أهداف تابعة لقوة حماس البحرية ".

وقالت حماس إن مركبين كانا راسيين قبالة شاطئ غزة أصيبا مما أدى إلى وقوع أضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتأتي الاحتجاجات مع تنامي مشاعر الإحباط لدى الفلسطينيين في وقت تبدو فيه فرص إقامة دولتهم المستقلة ضعيفة.

وتعثرت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عدة سنوات كما توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وفي بيان صدر في وقت سابق اليوم قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن فقد الأرواح "أمر يستحق الشجب" وإن "العدد الصادم من المصابين" جاء نتيجة استخدام الذخيرة الحية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا لكن سبق وأن قالت الحكومة مرارا إنها تحمي حدودها وإن القوات تلتزم بقواعد الاشتباك.

وقال مشير المصري المسؤول في الحركة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول الإفلات من المسئولية والتغطية على إعدام أطفال وأناس عزل على أيدي جنود الاحتلال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا