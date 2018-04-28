مقتل عشرات المتمردين الحوثيين بينهم قياديين في غارة على صنعاء

صنعاء-العنوان

قُتل عشرات المتمردين الحوثيين من بينهم قياديين اثنين في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس الجمعة بحسب ما أوردت وسائل إعلام السبت.

وأشارت قناة العربية إلى مقتل 38 شخصا في الغارة التي استهدفت مبنى لوزارة الداخلية يسيطر عليه المتمردون.

بينما أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن قياديين اثنين على الأقل بين القتلى. في المقابل أكدت مصادر من المتمردين حصول الغارة لكن دون إعطاء حصيلة.

ويأتي الإعلان عن الغارة في اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تشييع صالح علي الصماد رئيس “المجلس السياسي” السلطة العليا في التمرد الحوثي في صنعاء بعد مقتله في 19 أبريل الحالي في غارة أعلن التحالف العربي مسؤوليته عنها في الحديدة (غرب).

وأفادت العربية أن التجمع الذي استهدف الجمعة بالغارة كان بهدف التحضير لمراسم التشييع.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف.

وتتهم السعودية إيران بدعم المتمردين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.

المصدر-وكالات

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