دانسيلا ترفض الاستقالة رغم إصرار الرئيس الروماني

أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، أنها لا تعتزم الاستقالة من منصبها على الرغم من إلحاح رئيس البلاد كلاوس يوهانيس على ذلك.

وأكدت دانسيلا في مقابلة مع التلفزيون المحلي، أنها لا ترى أي سبب للاستقالة، ولا تستطيع القول إن هذا الطلب يؤثر على عزمها، مشيرة إلى أن عليهم نسيان الخيبة والغضب وتحمل المسؤولية.

يذكر أنه يوم أمس الجمعة، طلب يوهانيس استقالة دانسيلا “بسبب فقدانها للثقة”، وأعلنت أحزاب المعارضة في البرلمان الروماني أنها مستعدة لدعم طلب رئيس الدولة وطرح حجب الثقة عن رئيسة الوزراء، للتصويت.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروماني، إنه ينتظر تفسيرات حول زيارة رئيسة الوزراء إلى إسرائيل بدون تفويض، وموافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس، دون استشارته.

في يناير عام 2018، رشح الائتلاف الحاكم في رومانيا، المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، فيوريكا دانشيلي لشغل منصب رئيسة الوزراء، وباتت ثالث رئيس وزراء خلال 7 أشهر، وأول امرأة تقود الحكومة الرومانية.

