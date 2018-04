المتوسط:

رجح إسرائيل كاتس وزير المخابرات والنقل الإسرائيلي، أن يؤدي توجه الكوريتين الأخير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، إلى زيادة الضغط الأمريكي على إيران.

وأوضح كاتس في حديث لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، أن تعهد زعيمي الكوريتين بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، يجب أن يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعة أقوى لإعادة التفاوض بشأن اتفاق إيران النووي.

وأضاف أن اتفاق الكوريتين إذا تم تطبيقه قد يكون له تأثير أكبر على تقليل خطر حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الصلة بين إيران وكوريا الشمالية تتعلق بتكنولوجيا الصواريخ، مؤكد امتلاك إسرائيل “أدلة” تثبت أن التعاون بينهما يتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية.

The post كاتس: نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية يزيد الضغط على إيران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية