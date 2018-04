منصور: خطابات هايلي مضللة وتثير الغضب الفلسطيني

المتوسط:

هاجم مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور مساء أمس الجمعة، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ووصفها “بالسفيرة الكذابة”.

وأضاف منصور في حديث للصحفيين في نيويورك، أن البيان الذي قدمته نيكي هايلي لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، ينافي الذوق ويفتقد المصداقية، وخلق موجة ازدراء هائلة بين الفلسطينيين.

وفي بيانها، جددت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن التأكيد على ثبات موقف بلادها المؤمن بأن حركة حماس “تستخدم المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية”.

ومما أثار غضب المندوب الفلسطيني، أن هايلي “لم تشر، ولو بكلمة واحدة للمعاناة والقتل الذي يلاقيه الأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال، وإذا كانت صادقة في كلماتها بأن حماس تستخدم الأطفال كدروع بشرية، فعليها أن توافق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكي نعرف من هو المجرم ومن هو الضحية”.

