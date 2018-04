السلطات تنقل الطبيب الذي ساعد بتعقب بن لادن لمكان مجهول

المتوسط:

قام مسؤولون في أجهزة الاستخبارات المركزية الأميركية الخميس الماضي، بنقل الطبيب الباكستاني، الذي ساعد وكالة الاستخبارات على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أمانا.

ويقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح الـ”سي. أي. أيه” في تعقب بن لادن والقضاء عليه.

وصرح جميل، شقيق الطبيب لـ”فرانس برس”، بأن مسؤولين حكوميين أبلغوه أن “شكيل نقل إلى مكان أكثر أمانا”، من جهته قال قمر نديم، محامي أفريدي، إنه لا يعرف إلى أين تم أخذ موكله.

وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاما في أيار/مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي، فيما أكد بعض النواب الأميركيين أن القضية انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة ومقتله في عملية لقوات البحرية الأميركية الخاصة في مايو/ أيار 2011 في أبوت آباد.

