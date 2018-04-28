استشهاد صبي فلسطيني أصيب برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن صبيا فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما استشهد اليوم السبت، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، على حدود قطاع غزة.

واستشهد 42 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال، منذ أن بدأ سكان القطاع احتجاجات عند السياج الحدودي يوم 30 مارس، وتطالب الاحتجاجات بحق العودة للاجئين وأسلافهم إلى الأرض التي أصبحت الآن جزءا من إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين الذين أصيب 2000 منهم برصاص.

وأثار استخدام دولة الاحتلال، الذخيرة الحية انتقادات دولية.

وتقول إسرائيل إنها تحمي حدودها، وتتخذ مثل تلك الإجراءات فقط ضد المحتجين الذين يلقون الحجارة ويحرقون الإطارات ويقتربون بشدة من السياج الحدودي.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس، عن أسفه للخسائر في الأرواح، وقال: إن الذخيرة الحية أحدثت "عددا صادما" من الإصابات.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن ثلاثة فلسطينيين آخرين استشهدوا أمس، بالإضافة للصبي الذي توفي اليوم، كما أصيب 22 بطلقات نارية.

وقال جيش الاحتلال، إن نحو 14 ألفا من سكان غزة كانوا يشاركون فيما وصفه "بأعمال شغب" وإن بعضهم حاول اختراق الحدود.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" ستستمر حتى يوم 15 مايو، وإن مظاهرات غزة ستمتد لأنحاء أخرى على الحدود مع إسرائيل.

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