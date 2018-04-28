عشرات الإصابات جراء حريق بمكب للنفايات في ميانمار

يعمل رجال الإطفاء في ميانمار جاهدين لإخماد حريق نشب في مكب كبير للنفايات على أطراف مدينة يانجون كبرى مدن البلاد، فيما استمر انتشار الرائحة الكريهة الناجمة عن احتراق القمامة للأسبوع الثاني.

وتسبب الحريق، الذي أحدث عشرات الإصابات، في غمامة غطت أجزاء من المدينة التي تعد مركزا تجاريا في ميانمار، وأثار مخاوف بشأن الصحة العامة، وامتد الحريق في نحو ثلث مكب النفايات المقام على مساحة 300 فدان في بلدة هلينج ثار يار بشمال يانجون.

ويكافح نحو 600 من رجال الإطفاء وقوات الأمن الحريق منذ 21 أبريل، واشترت السلطات رغوة إطفاء الحرائق من تايلاند المجاورة، وحاولت إحداث مطر صناعي لاحتواء انتشار النيران في ذروة الموسم الحار.

وعلى الرغم من نجاح السلطات في جعل الحريق تحت السيطرة فإن وين ناينج، نائب مسئول الإطفاء في ميانمار، قال لرويترز: إن من الصعب تحديد متى سيتم إخماده، وأضاف أنه لم يتحدد بعد سبب الحريق.

ونُقل 26 شخصا للمستشفى وكثير منهم يعاني من استنشاق الدخان.

وقالت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) اليوم السبت، إن البلاد طلبت مساعدة طبية من منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الإغاثة.

وانتقدت وسائل الإعلام في ميانمار الاستجابة البطيئة من قبل الحكومة في التعامل مع ما وصفها رئيس وزراء منطقة يانجون فيو مين ثين "بالمشكلة الوطنية".

كما يسلط الحريق الضوء على مشكلة النفايات المتزايدة في مدينة يانجون التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص في غياب حل طويل الأمد للتعامل مع النفايات. ويلقى في المكب المقام منذ 17 عاما نحو نصف قمامة المدينة اليومية التي يتجاوز وزنها 2500 طن.

وقال فيو مين ثين للصحفيين، "نلقي القمامة بهذه الطريقة منذ سنوات.. القمامة القديمة تنتج غاز الميثان وتسبب الحرائق".

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