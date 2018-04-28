الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً

عين ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه يراهن على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكداً أن الدول الغنية “ستبدأ بالدفع”، مقابل المساعدات “الضخمة” التي تقدمها واشنطن في سوريا.

هذه التصريحات جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ختام لقاء جمعهما أمس بالبيت الأبيض.

كما ذكر الرئيس الأمريكي، أنه ناقش موضوع طهران مع ميركل، وقال أن «إيران تغذي الفوضى وسفك الدماء في المنطقة، ويجب ألا تستفيد من جهودنا في مواجهة داعش في سوريا».

هذا وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا منذ قرابة 4 سنوات.

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