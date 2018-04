برغم تعهدها .. كوريا الشمالية لم تغلق موقع التجارب النووية

المتوسط:

أكد مسؤولون في المخابرات الأميركية، أمس الجمعة، إن موقع التجارب النووية الموجود تحت الأرض، الذي تعهدت كوريا الشمالية بإغلاقه، مازال يمكن استخدامه على الرغم من الأضرار التي لحقت به خلال تفجير سابق.

وقال مسؤول بالمخابرات رفض نشر اسمه بحسب سكاي نيوز، إنه ليس هناك ما يدعو لاستنتاج أن موقع بونجي-ري لم يعد يعمل”، مما يتعارض مع تقارير أكاديمية ظهرت في الآونة الأخيرة وأشارت إلى احتمال أن الموقع لم يعد صالحا للاستخدام بسبب تجربة نووية أجريت في سبتمبر.

وتعهدت بيونغيانغ خلال الفترة التي سبقت اجتماع القمة التاريخي، الذي عُقد بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون والكوري الجنوبي مون جي-إن، بإغلاق موقع يونجي-ري كي “تضمن بشفافية” تعهدا بعدم مواصلة التجارب الباليستية والنووية.

وعُقد لقاء كيم ومون قبل اجتماع من المتوقع أن يعقده كيم أواخر مايو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بأن ينهي الزعيم الكوري الشمالي، بشكل يمكن التحقق منه، برنامجه للأسلحة النووية.

وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية، الست، في موقع بونجي-ري الذي يتألف من شبكات أنفاق حُفرت تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.

