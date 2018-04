روسيا تؤكد أهمية المفاوضات السداسية لتسوية الوضع الكوري

المتوسط:

أكد إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، أن موسكو لا ترى بديلا عن المفاوضات السداسية لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف مورغولوف بحسب “روسيا اليوم”، أن المفاوضات السداسية ليست فقط الأفضل، بل هي بمثابة إطار مؤسساتي لا بديل عنه ولذلك لن تنحصر المساعدة الروسية للتسوية الكورية في إطار العمل مع الشركاء على أساس ثنائي فقط، بل وستشمل المشاركة الفعالة في الجهود الجماعية.

وتابع: “روسيا تشعر بالرضى لكون عملية التسوية في شبه الجزيرة الكورية تتماشى مع خارطة الطريق التي اقترحتها روسيا قبل نحو عام ودعمتها الصين”، مشيرا إلى أنهم مستعدون لدفع مشاريع ثلاثية بمشاركة الكوريتين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال خلال اجتماعه بنظيره الكوري الشمالي في العاشر من أبريل الجاري بموسكو إن روسيا مستعدة لتعزيز المشاريع الاقتصادية الثلاثية مع كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية.

وتبنى رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، أمس الجمعة بيانا مشتركا أعلنا فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وبدء “عهد جديد” في شبه الجزيرة الكورية.

كما اتفقت الكوريتان على تنفيذ مشاريع كانت معلّقة، واتخاذ خطوات جادة لربط السكك الحديدية والطرق بين البلدين وتحديثها واستغلالها لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

