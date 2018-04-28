انطلاق أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات في القاهرة

انطلقت منذ قليل، أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية علي عبد العال.

وتستشهد القمة التركيز على قضية مكافحة الإرهاب في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وضرورة تعاون دول الحوض في مواجهة مخاطر هذه الظاهرة.

كما ستتخلل القمة انعقاد بعض لجان الجمعية، وتشمل: لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، لجنة المرأة في البلدان الأورومتوسطية، اللجنة الاقتصادية، لجنة الطاقة والمياه والبيئة، بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالتمويل وتعديل اللائحة، ولجنة تحسين نوعية الحياة، والتبادل بين الجمعيات المدنية والثقافة.

هذا ويواصل المؤتمر مناقشة قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية” يوم الأحد.

وتنتهي الاجتماعات باصدارالتوصيات، وتسليم رئاسة الجمعية في دورتها الجديدة لرئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني.

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