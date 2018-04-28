هجوم انتحاري على قاعدة للجيش في أفغانستان يودي بحياة 5 أشخاص على الاقل

عين ليبيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب 10 آخرون اليوم السبت، جراء هجوم انتحاري في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

حيث نقلت وكالة أنباء “خامه برس” المحلية عن بيان للمكتب الإعلامي في الإقليم، أن انتحارياً فجر سيارة محملة بالمتفجرات قرب قاعدة للجيش، مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين وشرطي.

ورداً على الهجوم، ذكرت حكومة الإقليم في بيان منفصل أن «عمليات مكافحة الإرهاب ستظل مستمرة في أنحاء مختلفة من هلمند ولن تردعنا مثل تلك الهجمات عن القضاء على المسلحين».

هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم إلى حتى اللحظة.

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