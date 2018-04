عمليات النظام العسكرية جنوبي دمشق تخلّف قتلى وجرحى

المتوسط:

اتجهت العمليات العسكرية لقوات النظام وحلفائه باتجاه تنظيم داعش إلى جنوب العاصمة دمشق، بعد استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية.

وقد كثف النظام غاراته وقصفه المدفعي على الأحياء التي يتحصن فيها التنظيم في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، بعد رفض عناصر داعش اتفاقا لخروجهم من المنطقة باتجاه البادية، على غرار ما حدث في الغوطة.

وسجلت العمليات العسكرية جنوبي دمشق تقدما لصالح قوات النظام، يقابله دمار في المناطق السكنية، ونزيف بشري بين المدنيين، وبالتحديد في كل من مخيم اليرموك والقدم والتضامن والحجر الأسود.

وأشار ناشطون إلى أن قصف النظام لهذه المناطق، تسبب في مقتل وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، فيما سقط ضحايا في مناطق سيطرة النظام، جراء قذائف صاروخية أطلقها داعش على الأحياء السكينة المجاورة.

وقد أعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها حيال مصير نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني داخل مخيم اليرموك.

