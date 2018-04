مكافحة الإرهاب باليمن تقتل «رجل داعش الحديدي»

المتوسط:

قامت وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، التابعتان لإدارة أمن عدن جنوبي اليمن، بقتل قيادي بارز في فرع تنظيم “داعش” باليمن في عملية دهم شمالي مدينة عدن، فجر السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية يمنية.

وقالت المصادر بحسب ما نقلته “سكاي نيوز”، إن القتيل هو صالح ناصر فضل الباخشي، أمير ولاية عدن أبين في التنظيم المتطرف، بعدما استهدفت الوحدتان منزله بحي الممدارة شمالي عدن، الذي كان يتحصن فيه برفقة أعضاء آخرين في “داعش”.

الباخشي الملقب بـ”الحديدي” قتل بعد رفضه تسليم نفسه للشرطة، التي فقدت أحد أفرادها وأصيب اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار، فيما تم اعتقال 3 من مسلحي “داعش”.

