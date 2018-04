المتوسط:

بدأت قوات النخبة الحضرمية اليوم السبت، قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عملية عسكرية بهدف ملاحقة مسلحي القاعدة في مديريات تقع شمالي وغربي محافظة حضرموت، وذلك بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتستهدف العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم “الجبال السود”، مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر، وهي مناطق فر إلى جبالها مسلحو القاعدة، بعدما لعبت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف، دورا مهما في تطهير وادي المسيني غربي المكلا من مسلحي القاعدة، في وقت سابق.

وتاتي العملية بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.

The post عمليات التطهير العسكرية تلاحق مسلحي القاعدة باليمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية