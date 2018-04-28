ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 28 ابريل 2018 الساعة 2:25 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.435 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.787 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.867 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.364 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.073 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.590 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.327 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا