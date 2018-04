المحكمة تقضي بإعدام 6 وبراءة 47 بأحداث مطاي

المتوسط:

قضت محكمة النقض المصرية بإعدام 6 مدانين وحكمت بالبراءة لـ47 آخرين في قضايا أحداث العنف في مدينة مطاي في محافظة المنيا عام 2013 إثر فضّ تجمع رابعة.

وأمرت محكمة جنايات المنيا في 7 أغسطس 2017، حكما بإعدام 12 متهما حضوريا بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بأحداث مطاي”.

فيما أصدرت حكما بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل سجونهم.

وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن في فض الاعتصامين في أغسطس عام 2013، بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

