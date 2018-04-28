صحيفة الصباح المغربية تكشف حقيقة انفاق جبهة البولساريو في المنطقة العازلة

عين ليبيا

أعلنت صحيفة الصباح “المغربية” إن جبهة البوليساريو بدأت تفعيل خطة “المظلة الصامدة” عبر حفر انفاق في المنطقة العازلة.

هذا ونقلت الصحيفة عن “مصادر صحراوية” أن قيادة البوليساريو أطلقت تدريبات تحت أرضية داخل الانفاق تحت الأحزمة الدفاعية المغربية، مجهزة بوسائل تهوية وإنارة ورصد ومراقبة، على الجانب الآخر من الجدار الأمني المغربي، تحسباً للعودة إلى حمل السلاح.

مضيفةً أن «مناورات وتدريبات تقام حالياً بمنطقة بئر الحلو داخل المنطقة العازلة، على استعمال الممرات تحت الأرضية في أفق اقتحام الجدار الأمني وتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة الملكية، لما توفره تلك الأنفاق من إمكانيات للتنقل تحت الأرض وتجنب القصف الذي قد يشنه الطيران المغربي».

كما ذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي استعداداً لتوطين ومنح الجنسية لـ10 آلاف مرتزق إفريقي من اللاجئين في منطقة بئر الحلو وتفاريتي لتغيير التركيبة السكانية على حد قول الصحيفة.

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