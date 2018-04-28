السلطات الباكستانية تنقل الطبيب الذي ساعد أمريكا على اغتيال بن لادن إلى مكان أمن

عين ليبيا

قامت السلطات بنقل الطبيب الباكستاني، الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أماناً.

حيث يقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح الـ “سي. أي. أيه” في تعقب بن لادن والقضاء عليه.

هذا وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاما في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي.

كما وصف بعض النواب الأميركيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة ومقتله في عملية لقوات البحرية الأميركية الخاصة في أيار 2011 في أبوت آباد.

يُذكر أن أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينيات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه لـ “فرانس برس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا