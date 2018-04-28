عائلة الشرشاري تشيع الأطفال الثلاثة الى مثواهم الأخير

ايوان ليبيا – وكالات :

شيعت عائلة الشرشاري اليوم السبت أطفال ابنهم رياض الشرشاري عبدالحميد ، ذهب ، ومحمد الذين اختطفو منذ ديسمبر 2015 وتم العثور على جثامينهم بناءً على اعترافات أدلى بها موقوفون على ذمة القضية يوم 7 ابريل الجاري.

عائلة الشرشاري تحصلت على إذن بدفن الاطفال بعد مطالبتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 24 ابريل التواصل مع رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بشأن السماح للعائلة بدفت أطفالهم .

يشار الى أن عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية قد عثروا يوم 7 ابريل الجاري على جثامين الاطفال مدفونة فى غابة قرب صبراتة وقد نقلت للمستشفى التعليمي صرمان وقد أكد رئيس الجهاز علي بنيني حينها أن الطب الشرعي أظهر وفاة الاطفال منذ سنتين على الاقل .

هذا وقد أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية في وقت سابق علن القبض على كل من النمري المحجوبي المتورط الاول في قضية خجطف وقتل أبناء الشرشاري قبل أن يسلم لطفي عبد المجيد أحمد بوغرارة نفسه للجهاز على خلفية مشاركته في الجريمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا