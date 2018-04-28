محمد الامين يكتب :



عودة حفتر: الطائفية الإعلامية والعجز النخبوي والمجتمعي المتجدّد



مشاهد عودة خليفة حفتر إلى بنغازي وما رافقتها من مظاهر ومشاعر كانت بادية للعيان، لم تقتصر على المعاني السياسية والاجتماعية إنّما اختزلت مدلولات إعلامية زخرت بمعاني الفرز وترجمت الاصطفافات كأسوأ ما يمكن أن يكون عليه الحال ببلد ممزّق يعاني مرحلة تِيهٍ حضاري أجّجها الصراع وعمّقتها الانقسامات..

مشهد الطائفية الإعلامية حوّل البلد إلى معسكرين، أحدهما يحتفل بالموت وآخر ينكره.. وضاعت أحلام وشعارات توحيد المؤسسة العسكرية وسط الابتهاج المؤجّل وأحزان التوجّس المكتوم!! تحوّلت عملية توحيد مؤسسة الجيش الليبي إلى تجاذُبٍ علنيّ بنوايا مكشوفة: فالمعسكر المبتهج يريد اغتنام فرصة غياب العدوّ اللدُود، أما المعسكر المقابل فكان يلوذ بالتهرّب والتأجيل بانتظار غدٍ يحمل المجهول..

وكان على الشعب المسكين أن يتعايش مع حال المدّ والجزر.. ويراقب بصبر بروز أسوأ ما في نخبته من طباع سياسية واجتماعية.. ويتابع رغماً عنه حفلات الشماتة العلنية في الموتى وتداول الشائعات بالتضخيم والتهويل..

ليس ما جرى بغريب على مجتمع تجرّأ ذات يوم على الحرُمات وتراقص فوق الجثث –وما يزال-.. وتبادل القصف والتهجير والحرابة –وما يزال-.. ليس غريبا عنه أن ينهش الأعراض ويستبق الآجال..

عَدَا ذلك، تبيّن أيضا أننا بلد الشخصنة وعبادة الفرد بامتياز.. تجلّى للعيان أننا بلدٌ لا يقوى على استيعاب صدمات الفراغ.. وأنه قد ابتُلي بنُخبة سياسية أعْجَزها الفشل عن اتخاذ القرار، وأعجزها حتّى عن الانتظار..

ثبت بعد كل الذي جرى، أننا نحتاج إلى مؤسسات حقيقية بوسعها تحمّل مسئولياتها في أحوال الضرورة، ومن أوكَدِها سدّ الشغورات واحتواء الفِتَن..هذه المهمّة بالذات لا يمكن التعويل في إتمامها على هذه النخبة الكسيحة المتذيّلة.. أما إعادة توحيد المجتمع، فقد يكون الحديث عنها مبكّرا في هذه الآونة، وقد يكون الزمن لوحده كفيلا بمعالجتها.. والله المستعان، وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا