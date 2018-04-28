مقتل قيادات من الحوثيين في غارة للتحالف على صنعاء

عين ليبيا

شنت قوات التحالف غارة جوية على مدينة صنعاء استهدفت مبنى وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة انصار الله الحوثية مماأدى الى مقتل عدد من قيادات الجماعة بحسب بي بي سي.

وأوضحت مصادر سعودية أن الغارة استهدفت اجتماعاً لعدد من القيادات الحوثيةكان مخصصاً لتنظيم مراسم دفن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف الاسبوع الماضي.

وكان التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن، الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في صنعاء إن طائرات التحالف شنت ثلاث غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة.

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