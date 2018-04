خفر السواحل الجزائري تنقذ 14 شابا من محاولة هجرة فاشلة

المتوسط:

استطاعت خفر السواحل الجزائري ليلة أمس الجمعة، إنقاذ 14 مواطنا، كانوا عالقين في عرض البحر قبالة ساحل ضاحية القل التابعة لولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة سردينيا الإيطالية بقارب تعطّل بهم أثناء الرحلة.

ومن جانبها صرحت مديرية الدفاع المدني بأنه جرى تحويل المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 35 سنة وينحدرون من ولايتي عنابة وأم البواقي إلى مستشفى القلا لتلقي العلاج.

وتفيد آخر الأنباء بأن أفراد هذه المجموعة قد انطلقوا في الـ21 من أبريل الجاري من ميناء عنابة نحو الضفة الشمالية للمتوسط وعندما نفد وقود قاربهم قرروا العودة بقاربهم مستخدمين المجاديف، إلا أن الرياح حرفتهم إلى الساحل الغربي لولاية سكيكدة، وعند وصولهم إلى منطقة رأس بوقارون تم ضبطهم وإنقاذهم.

