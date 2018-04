بيرجيت ماكرون: ميلانيا ترامب تعيش مقيدة أكثر مني بكثير

وكالات:

قالت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن لقائها بنظيرتها الأمريكية ميلانيا ترامب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة التي أدّتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّحت لصحيفة “لوموند” الفرنسية بحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية، أن “ميلانيا” التي تبلغ من العمر 48 سنة تعيش مقيدة في بيتها حيث لا يمكنها الخروج.

وأضافت ” لا يمكنها فعل شيء، لا يمكنها حتى فتح نوافذ البيت الأبيض أو الخروج منه… إنها مقيدة أكثر مني بكثير… أنا أخرج في باريس كل يوم”.

وتابعت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 65 سنة، أنّ زوجة الرئيس الأمريكي تتمتّع بحسّ الفكاهة وطيبة القلب وجميلة وذكية وصريحة.

وأكّدت أنّها عكس ما يظهر في الصور “فهي ليست متجهمة إطلاقا..بل مرحة وتحبّ المزاح وكثيرة الضحك”.

