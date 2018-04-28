وزير الخارجية الأمريكي الجديد يبدأ جولة في الشرق الأوسط

عين ليبيا

يبدأ وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو السبت بعد لقائه أعضاء الحلف الأطلسي في بروكسل، جولة تشمل أكبر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ساعيا لإعطاء دفع جديد للدبلوماسية الأميركية بحسب فرانس برس.

ويغادر بومبيو في جولة لثلاثة أيام في السعودية وإسرائيل والأردن ليعرض خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني على هذه الدول الثلاث.

كما يشدد بومبيو على أن ترامب لم يحسم قراره بعد إلا أنه من المرجح أن يقرر انسحاب بلاده من الإتفاق الشهر المقبل ممهداً لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي.

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