ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ستوك سيتي

سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ستوك سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي، ليرفع الريدز رصيدهم بالتالي إلى 72 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ستوك رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ18 مؤقتًا وهي نتيجة لا تخدم الفريقين، حيث يرغب ليفربول في ضمان إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يرغب ستوك سيتي في تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وقدم صلاح مستوى متوسطا في مباراة اليوم وفشل في تحطيم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيده التهديفي عند 31 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة.

وعاني ليفربول كثيرًا من الغيابات في مباراة اليوم، حيث افتقد لوجود اللاعب صاحب الحلول في غياب كل من ساديو ماني وأوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا وإيمري تشان بسبب الإصابة، إلى جانب معاناة ليفربول من بعض الإرهاق من مباراة روما الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك يهيمن ليفربول على مجريات المباراة بالكامل حيث سدد 7 كرات على المرمى مقابل تسديدة واحدة لستوك كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% لستوك سيتي، وخلق الليفر 5 فرص للتسجيل مقابل فرصة واحدة لستوك سيتي، وكانت أبرز فرص صلاح الحقيقية للتسجيل في أول 5 دقائق من المباراة عندما أهدر انفردا تاما بحارس المرمى.

يذكر أن ليفربول تتبقى له مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيرحل لمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج قبل استقبال برايتون في الجولة الأخيرة على ملعب الأنفيلد.

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