مصادر تونسية :143 عنصرا إرهابيا دخلوا تونس في أسبوعين من ليبيا

العنوان-تونس

كشفت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، أن 143 عنصرا إرهابيا دخلوا تونس منذ نحو أسبوعين من ليبيا عبر الذهيبة وبرج الخضراء، مشددة على أن “خطراً كبيراً يتربّص اليوم بشمال أفريقيا، وخاصة بتونس والجزائر، في ظل محاولات إعادة توزيع العناصر الفارة من سورية والعراق عبر شمال أفريقيا”.

وأكدت قعلول، في تصريحصحفي ، أن “العناصر الإرهابية العائدة تشكل خطراً كبيراً، إذ ستتحيّن الفرصة لشن هجمات”، مضيفة أن “داعش” الإرهابي خسر الأرض في سورية والعراق، ولكنه يحاول كسب ميدان أشمل وأوسع”.

ونظّم المركز العربي الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً تحت شعار: “عناصر “داعش”: ما بعد سوریة والعراق”، حضره خبراء أمنيون وباحثون وعسكريون من الجزائر والمغرب ومصر ومالي والسودان وتشاد، إذ تم التحذير من توغّل عناصر إرهابية عائدة من سورية والعراق، وتم التباحث حول أبرز التحدیات والرھانات الأمنیة التي تواجھھا وستواجھھا منطقة شمال أفریقیا.

وأضافت رئيسة المركز أنّ “هناك عودة قوية للعناصر الإرهابية، إذ تتم إعادة تكوين قيادات داعشية جديدة بعد مقتل وكشف العديد من القياديين وتدريبهم في ليبيا”، مبينة أن “عدداً كبيراً من هؤلاء بصدد العودة بجوازات سفر مزوّرة”، وأنه “توجد محاولات جدية لإعادة نشر العناصر الإرهابية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية