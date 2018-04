وصل وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل إسرائيل والأردن.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورا للحظة وصول الوزير مايك بومبيو مطار الرياض، وكان فى استقباله وزير الخارجية السعودية عاجل الجبير، و القائم بالأعمال الأمريكى كريستوفر هينزل.

The post وزير الخارجية الأمريكى يصل الرياض فى أول زيارة خارجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية