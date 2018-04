لافروف: موسكو تخشى تدهور الوضع بسبب نقل سفارة أمريكا للقدس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خشيتها من تزايد تفاقم الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية على خلفية نقل السفارة الأمريكية المرتقب من تل أبيب إلى القدس.

وذكر بين لوزارة الخارجية الروسية اليوم الست، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، أن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تفاقم الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك بسبب نية الإدارة الأمريكية إقامة احتفال رسمى فى القدس فى منتصف مايو، يرمز إلى بداية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو تشعر بقلق عميق أيضا بسبب الأحداث المأساوية فى الأراضى الفلسطينية، وتدعو كل الأطراف ذات العلاقة إلى التحلى بضبط النفس وعدم الإقدام على أى خطوات يمكنها أن تزيد من تدهور الوضع، وهو ما يهدد بالتصعيد إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق بين غزة وإسرائيل.

وأوضحت الخارجية الروسية أن هذا التطور، غير المرغوب فيه، لن يُعرض حياة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر وحسب، بل وسيقوض الجهود المبذولة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي.

