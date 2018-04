قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم السبت، إن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تعديل الاتفاق النووى بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية غير مقبولة.

كان ترامب قد قال إنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران ما لم يصلح حلفاؤه الأوروبيون “العيوب الرهيبة” فى الاتفاق النووى بحلول 12 مايو.

