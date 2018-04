قتل أكثر من ثلاثين مدنيا من الطوارق يوم الجمعة بأيدى أشخاص يشتبه أنهم متطرفين فى شمال شرق مالى على الحدود مع النيجر، وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم السبت.

وقالت مجموعة مسلحة منبثقة من متمردى الطوارق السابقين ومسئولون قبليون إن الهجوم الجديد يضاف إلى هجوم مماثل وقع الخميس فى المنطقة نفسها، ما يرفع إلى أكثر من أربعين قتيلا عدد الذين سقطوا من المدنيين الطوارق.

