مدريد تُزيل أسماء الشوارع المرتبطة بعهد فرانكو

عين ليبيا

أزال عمال في العاصمة الإسبانية مدريد لافتات الشوارع التي تحمل أسماء مرتبطة بحكم الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على الرغم من اعتراض البعض في إسبانيا الذين يعتقدون ضرورة الحفاظ على تراثه بحسب رويترز.

وقال مجلس مدينة مدريد إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق أسماء جديدة على نحو 49 شارعا وحفلت هذه العملية بنزاعات قضائية في تجسيد يوضح إلى أي مدى مازالت إسبانيا تواجه صعوبة في التأقلم مع ماضيها الاستبدادي.

كما يشير كثير من هذه الأسماء إلى جنرالات شاركوا في الانتفاضة العسكرية ضد الجمهورية الإسبانية في 1936 والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك.

وقال مجلس المدينة إن الشوارع ستُعاد إلى أسماء ما قبل عهد فرانكو أو إذا لم يتسن ذلك فسيُطلق عليها أسماء مشاهير النساء أو المؤسسات التعليمية أو الساسة.

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