الحزب الحاكم فى أرمينيا يعلن عدم تقديمه مرشح لرئاسة الحكومة

قال المتحدث باسم الحزب الحاكم فى أرمينيا إدوارد شارمازانوف للصحفيين اليوم السبت إن الحزب لن يقدم أى مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديد وذلك لتجنب تصاعد التوترات السياسية فى البلاد.

وهزت احتجاجات ضد الحكومة استمرت أسبوعين أرمينيا وهى حليف لروسيا مما أدى لاستقالة رئيس الوزراء سيرج سركسيان يوم الاثنين. وكان سركسيان قد شغل من قبل منصب رئيس الدولة لمدة عشر سنوات.

ومن المقرر أن يختار برلمان الدولة التى تقع فى جنوب القوقاز رئيسا جديدا للحكومة فى الأول من مايو أيار. وإلى الآن لم يرشح للمنصب سوى زعيم المعارضة نيكول باشينيان الذى قاد الاحتجاجات.

