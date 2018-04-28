رقصة كيم والسلام الساذج.. في صدارة مانشيتات الصحف الفرنسية حول القمة الكورية

أبرزت الصحف الفرنسية ملف الكوريتين، واللقاء التاريخي، الذي جمع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنظيره الجنوبي مون جاى إن.

من جهتها، تطرقت صحيفة "لوفيجارو" إلى هذا اللقاء في صفحتها الأولى تحت عنوان صيغ على الشكل التالي: "الكوريتان نحو تحد لسلام تاريخي" ونشرت صورة الزعيمين جنبا إلى جنب وعلى وجههما ابتسامة عريضة.

وعنونت الصحيفة افتتاحيتها بـ"رقصة كيم"، حيث كتب باتريك سان بول، أنه على العالم ألا يكون ساذجا، وألا ينخدع باتفاق سيتم تقديمه من قبل الرئيس الأمريكي كانتصار شخصي.

أما سيباستيان فالوتي فعنوان مقاله في صحيفة "لوفيجارو" كما يلي: "كيم ومون يرغبان في سلام خال من الأسلحة النووية".

أما صحيفة ليبيراسيون فقد اختارت في سياق الحديث عن لقاء رئيسي كوريا الشمالية والجنوبية عنوانا جاء حسب الصيغة التالية "كوريا ..نحو بداية مرحلة جديدة"، وقال أرنو فولجان في المقال المخصص للموضوع: " يا له من يوم علينا الاعتراف أنه بقليل من السذاجة صدقنا أنه بداية لمرحلة جديدة".

وتساءلت الصحيفة في إحدى مقالاتها حول اللقاء بين رئيسي كوريا الشمالية والجنوبية، "عما إذا كنا باتجاه مرحلة سلام حقيقية بين الكوريتين؟".

"مصافحة تاريخية بين زعيمي الكوريتين"، كان هذا عنوان صحيفة "لوموند" حول هذا الملف، وكتبت الصحيفة، "أن الأجواء بين الكوريتين اختلفت، فأين نحن من التهديدات والتصريحات النارية والمناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التي طالما أزعجت الجارة كوريا الشمالية؟".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا