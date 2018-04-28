البحرين تدشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، اليوم السبت، وثيقة إعلان البحرين التي تم إطلاقها في منتصف سبتمبر الماضي 2017، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث قامت جمعية "هذه هي البحرين" – آنذاك – بتنظيم الحفل الذي أقيم تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأناب جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب لحضور الحفل وإطلاق الوثيقة، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

حضر حفل تدشين منصة "إعلان مملكة البحرين" – الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي- رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل يعقوب الحمر، والممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أمين الشرقاوي، وعدد من النواب والشوريين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين.

وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على أن "إعلان مملكة البحرين" شكل حجر أساس لانطلاقة المركز الذي يحمل اليوم على عاتقه مهمة جليلة في أصولها وفروعها، لجعل العالم أكثر رحابة وسلامًا.

وقال إن الإعلان "يحمل في مضامينه أرقى سمات الإنسانية من وحي فكر وفلسفة ورؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفًا أنه يعتبر "شاهدا على ماضي وحاضر مملكتنا الغالية، إذ يعكس روح التعايش السلمي الحقيقي الذي كانت ولازالت تتوارثه الأجيال المتعاقبة منذ تأسيس الدولة على أيدي أجدادنا من آل خليفة الكرام.

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